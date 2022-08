Transfergeruchten bepalen niet wie er speelt bij TOP Oss

Dat linksbuiten Jearl Margaritha op vrijdagavond slechts een kwartier speelde voor TOP Oss tegen VVV Venlo, had volgens trainer Kristof Aelbrecht niets met een mogelijke transfer te maken. Aelbrecht: ,,Er zal altijd interesse zijn in spelers als Margaritha.”

TOP Oss gaf vrijdag in de de allerlaatste minuut van de extra tijd een punt uit handen. ,,Dit gebeurt ons te vaak”, zei aanvaller Justin Mathieu na afloop van de met 1-2 verloren wedstrijd tegen VVV. Natuurlijk was hij over geen enkele verliespartij te spreken geweest, maar op deze manier een positief resultaat verspelen, was wel een bijzondere onwelkome echo van het vorige seizoen.

,,Zij hebben een ingooi dichtbij de goal. Dat is ook een kans, dus ik snap volledig dat de scheidsrechter dan niet affluit. Als je in de 93ste minuut een ingooi tegen krijgt, heb je nog drie seconden te spelen. Iedereen moet dan kort op zijn man zitten. Je moet één keer een bal wegwerken en dan heb je een punt”, vatte Mathieu treffend samen. De middenvelder opende op vrijdagavond zelf de score met een imponerende panenka’-penalty. De voorsprong die dat opleverde raakte TOP vlak voor rust kwijt, maar met een gelijkspel had iedereen kunnen leven.

Jearl Margaritha

,,Ik vond dat wij in verschillende fases oké hebben gespeeld. En ik vond dat VVV in andere fases het overwicht had”, oordeelde coach Kristof Aelbrecht. Ironisch genoeg was de sterkste fase van zijn ploeg misschien wel juist dat zo desastreus afgelopen laatste kwartier. Precies het deel van de wedstrijd dat Jearl Margaritha speelde. De dribbels van de linksbuiten duurden soms zo lang dat de kansen die ze creëerden alweer verdampten. Maar dat de Limburgers een flinke dosis extra druk ervaarden nadat hij het veld in kwam, viel achteraf niet te ontkennen.

,,Jearl is een jongen die zeer veel individuele kwaliteit kan brengen”, beaamde Aelbrecht. Dat hij dit keer niet in de basis stond, had volgens zijn trainer niets te maken met een mogelijke transfer. ,,Er zal altijd interesse zijn in spelers als Jearl Margaritha. Maar uiteindelijk maak ik de keuze enkel op grond van voetbal-inhoudelijke zaken. Je start met elf mensen waarvan je als staf het gevoel hebt dat je het meeste resultaat kan boeken. Wij dachten dat dat deze elf waren.”