Trevor David zocht, vond, en keert terug bij TOP Oss

Dat hij in oktober vorig jaar stopte hij met betaald voetbal, voelde voor velen als een donderslag bij heldere hemel. De 25-jarige rechtsback van TOP Oss voelde zich echter al een hele tijd alsof hij tegen een muur liep. ,,Dat had voor een kwart te maken met voetbal, maar meer nog met wat ik met mijn leven deed.” Zo plotsklaps als hij toen vertrok, keert hij nu weer terug. Maar veranderd is hij wel: de Trevor David die toen het gevoel had dat alles in zijn leven vlak en grijs geworden was, straalt weer.

,,Ankh udja seneb”, zegt hij met een lach, ,,Life, prosperity and health.” Leven, voorspoed en gezondheid, een spreuk, geschreven in hiëroglyfen uit de Nijldelta, die voor David het ongeremd uiten van zichzelf en zijn creativiteit betekent. Met voetbal, maar ook met de kunst die hij maakt. ,,Ik ben iemand met heel veel ideeën, veel energie, maar heb niet altijd de juiste vormen om dat te uiten. Dan had ik vrijdags een leuke avond met een wedstrijd, maar was ik de rest van de tijd niet de beste versie van mezelf. Ik wil elke dag groeien om de beste Trevor David te zijn. Binnen en buiten het veld.”

Hij nam ruim een half jaar ,,om zo dicht mogelijk bij mijn echte ik te komen, wie ik in de kern ben. En vanuit daar te creëren. Dat kan zijn in het voetbal, maar ook al het andere waar ik mee bezig ben. Het is allemaal zelfexpressie.” Ondertussen bleef hij ook zonder club trainen. Als mensen hem vroegen wat hij zonder voetbal ging doen, antwoordde hij: ,,Als voetbal voor mij is, zal ik daar terugkomen. Als dat niet meer zo is, komt die kans ook niet.”

Van zijn zevende tot 22ste voetbalde hij bij ADO Den Haag, in de zomer van 2020 ging hij naar TOP Oss. Het eerste jaar daar speelde hij met huidig technisch directeur Klaas Wels als trainer. Toen die hem deze zomer belde, voelde dat als de kans waarnaar hij steeds verwees. ,,Die grijp ik met beide handen aan.” De rechtsback tekent er vandaag opnieuw, voor een jaar.

,,Ik voel veel vertrouwen vanuit de club, anders zou ik hier ook niet zijn”, zegt David. ,,Maar ik vind de mindset heel prettig, dat ik een jaar heb waarin ik alles ga uiten, alles eruit te halen wat erin zit. En van daaruit gaan we verder kijken.” Zo’n wijds openliggend toekomstbeeld voedt zijn energie. ,,Die was er niet toen ik stopte. Maar die andere kant daarvan, dat is wat ik nu breng”, zegt hij blakend van overtuiging. ,,En ik ben hier om te blijven. Met alles wat ik doe.”