Trotse Jonas Clein na debuut voor TOP Oss: ‘Ik keek bij het warmlopen soms naar de bank of het al zover was’

Geen debuut met een gouden rand voor Jonas Clein, want TOP Oss verloor met 4-1 van PEC Zwolle . Maar de 21-jarige verdediger keek wel met een goed gevoel én bovenal trots terug op zijn eerste minuten in het profvoetbal.

,,Dit was een supermooie ervaring”, begon Clein in de catacomben van het Mac3Park Stadion. Hij mocht zich voor het eerst profvoetballer noemen na zijn invalbeurt bij TOP Oss, dat 75 minuten standhield tegen PEC Zwolle.

De nummer negentien van de Keuken Kampioen Divisie mocht mede dankzij de gelijkmaker van Rick Dekker hopen op een resultaat bij de koploper, maar invaller Tolis Vellios zorgde met zijn eerste balcontact én goal ervoor dat iets knakte bij de bezoekers. Lennart Thy besliste het duel definitief, 3-1, en snel daarna volgde Cleins debuut. De invaller zag Dean Huiberts nog 4-1 maken.

De jeugdspeler van NEC trainde al twee weken mee bij TOP, dat wordt geplaagd door (langdurige) blessures. ,,De hoofd jeugdopleidingen en mijn trainer belden dat ze spelers nodig hadden. Daar hoefde ik niet lang over na te denken, want ik wil het profvoetbal halen”, legde Clein uit. Hij glunderde van trots. ,,Dit is voor mij een kans om ervaring op te doen bij een eerste elftal. Als daar ook nog minuten bij komen, dan is dat helemaal mooi natuurlijk.”

Quote Ik was wel bezig met een eventuele invalbeurt, keek soms ook stiekem richting de bank of ik oogcontact kon maken met iemand. Jonas Clein, debutant TOP Oss

Had de linksback, die op meerdere positie uit de voeten kan, last van wedstrijdspanning? ,,Met de zenuwen viel het eigenlijk wel mee”, erkende Clein, die een minuut of twintig warmliep en op het middenveld inviel. Regelmatig keek hij richting Van der Sloot of zijn tijd was aangebroken. ,,Ik was wel bezig met een eventuele invalbeurt, keek soms ook stiekem richting de bank of ik oogcontact kon maken met iemand. Toen ik geroepen werd, voelde ik wel even spanning. Ik dacht: dit is hét moment. Na de aanwijzigingen zakten de zenuwen.”

Geslaagd debuut

Van der Sloot was lovend over zijn debutant. ,,Jonas doet het goed op de training en dan krijg je speelminuten als beloning. Voor hem is dit een mooi podium om zich te ontwikkelen, een hoger niveau ook. Bij zijn invalbeurt heeft hij een aantal goede momenten laten zien. Het is aan hem om dat voort te zetten.”

Of er bij TOP een toekomst ligt voor Clein is nog onduidelijk. Maar zijn eerste minuten in het Osse shirt smaakten zeker naar meer. Enige smetje is dat hij zijn debuut niet bekronen met een goed resultaat in Zwolle.