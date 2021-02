Tweede titelkandidaat in een week tijd wacht voor TOP Oss

“Dat is goed om te zien, al konden we in de tweede helft niet echt meer een vuist in onze aanval maken”, vindt Wels. “Dat is een constatering en geen verwijt. Maar in de eerste helft hebben we daar een goed niveau gehaald. Alleen zullen we efficiënter moeten zijn met de mogelijkheden die we krijgen.” Dat zijn equipe twee titelkandidaten in één week treft, betekent echter niet dat die twee wedstrijden vanzelfsprekend een soortgelijk spelbeeld krijgen. “Je hebt mensen te maken en niet machines, dus het is niet zo dat je een goede wedstrijd op dinsdag op zaterdag automatisch vervolg geeft. Maar dat is wel de insteek die we hebben.”