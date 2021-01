Twijfels over doorgaan duel GA Eagles - TOP Oss

,,Elf spelers hebben nog steeds het keurmerk positief’’, verklaarde algemeen-directeur Jan Willem van Dop. De testuitslagen die donderdagmiddag binnenkwamen toonden amper beterschap. Het was reden om het totale plaatje voor te leggen aan de KNVB. GA Eagles heeft ook drie keepers met blessures aan de kant staan. De club was van mening dat er geen representatief elftal meer op de been gebracht kon worden en verzocht om uitstel. ,,Wij vonden het niet verantwoord gezien de fysieke belasting van spelers.’’