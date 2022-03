Uitgeblust TOP Oss kan weinig met veel balbezit in Dordrecht

Door het ontbreken van Tejan stond Kyvon Leidsman voor het eerst sinds lange tijd weer in de basis. Na tien minuten spelen wist de aanvaller een gevaarlijk schot op doel te lossen. Keeper Liam Bossin mepte het leer echter de hoek van zijn doel uit. Nog eens tien minuten later kon TOP counteren na een hoekschop van de thuisploeg, en tikte hij de bal wel tussen de palen. Ditmaal was het echter de binnenkant van de linkerpaal die zijn schot pareerde, en alsnog van de lijn hield.

Aan de overzijde was het doelman Lars van Meurs die vervolgens een schot uit de doelmond mepte. In de rebound trapte Jacky Donkor de bal alsnog de touwen in, maar vanuit buitenspelpositie. Enkele momenten later werd er weer een bal ternauwernood buiten het Dordtse doel gehouden, ditmaal via het been van Toine van Huizen. De centrale verdediger hield het schot een schot op wonderbaarlijke wijze van de doellijn. TOP mocht dan twee kansen gehad hebben die men al half telde, het doelpunt dat Dordrecht na ruim een uur scoorde telde helemaal. Stijn Meijer rondde een snelle counter van de Schapekoppen keurig af: 1-0. Die stand veranderde tot aan de rust niet.