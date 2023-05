Van debuut in Bundesliga voor Schalke 04 naar bankzitter bij TOP Oss: Griekse tragedie voor Vasilios Pavlidis

Zijn doel was bereikt: debuteren voor Schalke 04 in de Bundesliga. Sinds die zaterdagmiddag in mei 2021 ging het bergafwaarts met de carrière van Vasilios Pavlidis. Voor hem geen minuten op het hoogste niveau, maar een plek op de bank bij TOP Oss in de kelder van de Keuken Kampioen Divisie.