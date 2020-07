Van der Heijden (23) traint in afwachting van onderhandelingen met Carpi weer mee bij TOP Oss

Dubbelrol Van der Sloot bij kleurrijk oefenduel TOP Oss: ‘Denk je dat TOP me nodig heeft?’

23 juli Het oefenprogramma van TOP Oss is bekend. De Keuken Kampioen Divisionist trapt op zaterdagmiddag af in Wouw tegen Cluzona. Assistent-trainer Marcel van der Sloot kijkt uit naar het treffen met de tweedeklasser, waar hij hoofdtrainer is: ,,Heel veel zin in!”