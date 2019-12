Van der Sluys verlaat RKC om terug te keren bij TOP Oss

Alleen bij de beloften van RKC kwam hij in drie wedstrijden in actie. Van der Sluys had weinig perspectief in Waalwijk en krijgt nu de kans om zich bij TOP opnieuw te bewijzen. ,,Ik wil mijn kansen pakken en ik ben blij dat TOP Oss mij de kans biedt om mijzelf weer op de kaart te zetten. Daar ga ik meer dan vol voor", aldus Van der Sluys op de website van TOP Oss. ,,Tevens vind ik dat RKC correct met mij is omgegaan zodat ik deze nieuwe kans ook kan pakken.”