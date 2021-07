Van ‘Huisje Veghel’ naar Litouwen: Olivier Rommens gooit zich in de strijd om Europees voetbal

Fanatieke basketballiefhebbers kennen Marijampolė, de thuisbasis van FK Sūduva, wellicht als de geboorteplaats van profspeler Darius Songaila, tegenwoordig assistent-coach in de NBA bij de San Antonio Spurs. Voor voetbalminnend Europa is de op zes na grootste stad van Litouwen echter een behoorlijk blinde vlek.

Maar daar hoopt Olivier Rommens de komende jaren verandering in te kunnen gaan brengen. De ex-speler van TOP Oss (en daarvoor van Jong PSV en NAC) tekende vorige week een contract tot eind 2023 bij FK Sūduva, de huidig nummer twee van de Litouwse eredivisie.'

Topclub in Litouwen

,,Ze zijn hier halverwege het seizoen en waren op zoek naar een speler om het middenveld te versterken”, zegt de 26-jarige Belg. Zelf was hij ook niet bekend met het voetbal in Litouwen. Rommens was dan ook niet direct zeker van zijn zaak toen hij hoorde van de interesse die er daar in hem was. ,,Maar het is wel één van de topclubs van het land. Ze spelen ook Europees, dus dat maakt het voor mij ook interessant om eens te gaan kijken hoe de club eruitziet.”

En zo geschiedde. Rommens was direct te spreken over de accommodaties, de stadions en de prima velden die hij er tegenkwam. Bovendien is het ambitieuze club die zich behoorlijk internationaal oriënteert, met de Spaanse hoofdtrainer Víctor Basadre aan het roer, en een fiks aantal buitenlandse spelers onder de gelederen. ,,Als je alleen maar bent met jongens van hier, is het toch moeilijker in verband met de taal”, zegt Rommens. ,,Maar ik kan me verstaanbaar maken in het Spaans en in het Frans, en de voertaal hier is Engels.”

Quote Het is een stap die ik eigenlijk niet kon laten liggen Olivier Rommens

Belangrijker nog is dat hij zich thuis voelde bij de speelstijl van de club. ,,Het zijn fysiek zeer fitte spelers, en het team wil veel in balbezit spelen.” Dat past bij de temperamentvolle manier waarop Rommens doorgaans in het veld staat.

UEFA Conference League

,,Het is een stap die ik eigenlijk niet kon laten liggen”, vindt Rommens, die welkom was zijn contract in Oss te verlengen. Hij koos er echter voor zich bij een selectie te voegen die middenin de strijd om de landstitel zit, en over anderhalve week strijdt met het Letse Valmiera om een plek in de UEFA Conference League. ,,Ik hoop snel een paar mooie wedstrijden te kunnen spelen.”

Daarmee komt er einde aan zijn jaren in ‘Huisje Veghel’, het woonhuis waar TOP Oss spelers van buiten de regio onderdak biedt. Olivier woonde er samen met zijn jongere broer Philippe, die eerder deze zomer een overstap maakte naar Go Ahead Eagles.

,,We hebben heel veel aan elkaar gehad, maar het was nu ook tijd om elk onze eigen kant op te gaan. En vliegend ben je in twee uur weer bij elkaar; het is niet het einde van de wereld.”