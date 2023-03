Van TOP Oss naar de vrouwen van Jong Oranje: bijzondere stap van keeperstrainer

De keeperstrainer van TOP Oss die aan de slag gaat bij de KNVB? Voor Ronnie Buitenkamp wordt het werkelijkheid. Hij staat op 6 april in Florence in de dug-out bij de vrouwen van Jong Oranje voor een interland tegen Italië.

,,Een hartstikke mooie kans", zegt Buitenkamp een dag nadat hij het nieuws wereldkundig heeft gemaakt. De keeperstrainer van TOP Oss krijgt de kans van bondscoach Stefan Hoogsteder, met wie hij al eerder samenwerkte bij amateurclub UDI’19. ,,Sindsdien hebben we altijd contact gehouden en nu kwam ineens deze kans op mijn pad.” De reden dat Hoogsteder hem vier weken geleden heeft gepolst, is vanwege keeperstrainster Eline Sol die zwanger is.

De KNVB heeft volgens Buitenkamp onderzoek gedaan naar hemzelf. ,,Ze nemen natuurlijk niet de eerste, de beste aan. Het is mooi dat de bond mijn werk erkent.” Ook heeft de bond aan TOP Oss gevraagd of de club ermee akkoord gaat dat de keeperstrainer op maandag 3 april in het vliegtuig naar Florence stapt, waar de interland wordt gespeeld. ,,Ik ben heel blij dat de club mij deze kans gunt.”

Of er voor Buitenkamp ook in de toekomst plaats is bij het beloftenelftal zal de tijd uitwijzen. ,,We gaan kijken hoe het van beide kanten bevalt. Ik heb nog nooit in het vrouwenvoetbal gewerkt dus ik ben heel erg benieuwd of het bij mij past, maar ik verwacht dat het helemaal gaat goed komen.”

Voor TOP heeft het geen directe gevolgen. Buitenkamp mist een aantal trainingen, maar zal op zaterdag 8 april weer op het veld staan om de keepers voor te bereiden voor het duel met Jong FC Utrecht op maandag 10 april.