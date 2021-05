Veel strijd maar geen doelpunten bij TOP Oss tegen Jong PSV

Doelpunten vielen er op maandagavond niet in Eindhoven, maar saai was het duel tussen Jong PSV en TOP Oss geen moment.

Vanaf het eerste fluitsignaal werd er op de Herdgang flink geknokt. TOP was veel aan de bal, maar had grote moeite door de scherpe verdediging van de Eindhovense beloftes heen te spelen. Die kwamen op hun beurt ook niet tot bijzonder veel uitgespeelde kansen, maar bleken wel stekelig in de counter. En zo golfde een zeer dynamische pot voetbal heen en weer.

Voor Olivier Rommens was die helaas wel van zeer korte duur. De man die zelf de opleiding tot voetballer op de Herdgang doorliep, raakte in de openingsfase al geblesseerd, probeerde het nog even, maar moest na een kwartier spelen gewisseld worden. Livio Milts nam de honneurs waar. Die stond tegen het einde van de eerste helft aan de wieg van de grootste kans voor TOP; zijn voorzet werd van dichtbij nipt naast getikt door Mart Remans.

Diezelfde Remans werd enkele minuten daarvoor ter hoogte van het middenveld van de bal gezet door Jeremy Antonisse. Die kreeg daardoor ineens een zee van ruimte voor zich, maar schoot tot opluchting van de Ossenaren eveneens nipt naast. Ondanks dat niemand zich hoefde te vervelen was de 0-0 bij rust dus het logische gevolg.

Rode kaart Geens zet TOP onder druk

Na rust was het de andere oud-PSV’er met de achternaam Rommens, die tekende voor een prachtige voorzet richting Dennis van der Heijden. Die schoot op enkele meters er vandaan over het doel heen. Zulke grote kansen zouden zich lang niet meer voordoen. De wedstrijd werd rommeliger, terwijl beide ploegen regelmatig richting het strafschopgebied opstoomden, zonder erin te breken.

In de 65ste minuut bleek de bal er lens van getrapt te zijn en moest deze vervangen worden. Jong PSV maakte de van het moment gebruik door Mathijs Tielemans te wisselen voor Mohamed Nassoh. Die loste enkele minuten later al een snoeihard schot op de lat. Tien minuten voor het eind was de thuisploeg opnieuw dicht bij een doelpunt. TOP Oss-keeper Bo Geens raakte de bal kwijt meters voor het strafschopgebied, en tackelde de speler die ermee vandoor ging. De doelman mocht daarop direct met een rode kaart op zaak richting de douches. Het betekende het competitiedebuut voor Jordy Rondeel, die in de eindfase onder de lat kwam te staan. Hij hield zijn doel schoon, waardoor de nul uiteindelijk aan beide zijden op het scorebord bleef staan.

Opstelling: Geens; Sanches, Piqué, Lammers, David; O. Rommens (15. Milts (82. Rondeel) ), Kaak, Stuy van den Herik, P. Rommens; Remans (79. Leidsman), Van der Heijden