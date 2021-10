Verdediger Ilounga Pata krijgt de kans na het vertrek van Trevor David bij TOP Oss: ‘Hem nu het vertrouwen geven’

Prima indruk

Pata maakte vorige week al een uitstekende indruk als vervanger van David. ,,Hij speelde fantastisch, maar zat er op het einde helemaal doorheen. We zijn deze week ermee aan de slag gegaan die jongens toch beter voor te bereiden op de volle 90 minuten”, aldus Peeters. ,,Hij is iemand met een enorm potentieel, maar we moeten niet alle druk bij hem gaan leggen. Hij zal ook fouten maken, maar heeft een heel goede mentaliteit. We moeten hem de kans geven ritme op te doen en, zoals ze in Engeland zeggen, een aantal wedstrijden ‘under the belt’ te krijgen om een bepaald niveau te halen.”

,,Trevor was echt een goeie jongen om in de groep te hebben, en ik had een goede relatie met hem”, zegt diens opvolger Pata. ,,Kijkend naar mijn eigen positie is het natuurlijk gunstig voor mij, maar ik moet het nog steeds laten zien op de training elke dag.” Pata is naar eigen zeggen scherp in duels, maar wil dwingender worden in het leveren van assists. Ook zijn ambities met de club heeft de 20-jarige vleugelverdediger helder voor ogen. ,,Ik denk dat wij veel hoger kunnen staan. We hebben de kwaliteit in onze selectie om in het linkerrijtje te staan, maar dan moeten we wel resultaten gaan halen. En geen doelpunten meer weggeven als we voor staan.”