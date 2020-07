Verdediger Jan Lammers (25) tekent tweejarig contract bij TOP Oss

Vorig seizoen kwam de 25-jarige Jan Lammers na de winterstop over van het Indonesische Borneo FC. Die overstap verlengt hij nu met nog eens twee jaar. ,,Ik heb nu al een aantal maanden meegetraind in Oss en zelfs al wat minuten mogen maken voor de coronacrisis”, zegt de centrale verdediger. Tegen Jong FC Utrecht trad hij verrassend genoeg zelfs op als aanvallende middenvelder, al staat hij zelf liever op een positie in de achterhoede.

De boomlange verdediger kijkt ernaar uit die in het komende seizoen te kunnen versterken. ,,Mijn mening is dat er ook dit jaar weer een leuke spelersgroep staat waar we zeker wat mee kunnen bereiken en ook veel plezier mee kunnen hebben.”

De Graafschap en RKC

Eerder kwam Lammers in Nederland uit voor De Graafschap en RKC. Directeur Peter Bijvelds is blij Lammers voor de komende twee jaar opnieuw in Oss te mogen verwelkomen. ,,Ik zie in Jan Lammers een persoon en speler met wie wij onze hoge sportieve ambities kunnen verwezenlijken”, aldus Bijvelds. ,,Eén van de betere centrale verdedigers in onze divisie. Prachtig dat we hem in deze pittige tijden toch aan ons hebben weten te binden.”