Verlies typerend voor seizoen TOP Oss: ‘Wat is dit voor vloek op ons?’

,,Deze wedstrijd is wel typerend voor de eerste seizoenshelft", zei Lion Kaak na het verloren duel met Jong Ajax. Al voegde hij er direct aan toe dat het spel wel beter was dan in veel eerdere wedstrijden. ,,Als de 2-0 valt dan voel je het weer. Je denkt 'wat is dit voor vloek op ons?' Want als je de statistieken moet geloven, creëren we nog meer kansen dan vorig seizoen."