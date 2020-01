Vertrek Jordie Briels en Levi Opdam bij TOP Oss geeft ruimte om Henk Dijkhuizen definitief vast te leggen

Dijkhuizen speelde in voorgaande jaren voor Roda JC en werd in 2013 geselecteerd voor Jong Oranje. In de oefenwedstrijden bij TOP maakte hij een goede indruk op het publiek.

Om Dijkhuizen een contract aan te kunnen bieden moest eerst echter ruimte gevonden worden in de begroting. Die blijkt inmiddels gevonden te zijn dankzij het vertrek van Jordie Briels naar de Belgische club KFC Diest. De centrale middenvelder kwam in 2018 over van Schotse tweededivisionist Dundee United, maar kwam in Oss maar sporadisch aan spelen toe.