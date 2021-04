Via online radio toch live meeleven met TOP Oss in de eindfase van de competitie

Ook de laatste drie thuiswedstrijden van TOP Oss, zullen niet in hun volledigheid live op televisie te zien zijn. Frustrerend voor de supporters, zeker nu de Ossenaren uitgerekend in die fase ook nog eens zicht op de vierde periodetitel hebben. En dus vroeg de club aan Joost en Roel Kuilder om vanuit het stadion radioverslag te komen doen, zodat iedereen toch nog live kan meeleven.

,,Dat is toch anders dan via Twitter of het schakelprogramma op ESPN”, denkt Joost Kuilder. De aankomend commentator heeft er ontzettend veel zin in om de aanhang van de Osse club deze service te gaan verlenen, niet in de laatste plaats omdat hij daar zelf van jongs af aan ook al toe behoort. Joost is al jaren te vinden op de C-tribune achter het doel, en schreef in 2018 samen met zijn broer Roel het goed ontvangen boek ‘Het Was Weer Top’, waarin een seizoen van de club vanachter de schermen geportretteerd werd.

Weer in het stadion

Door de pandemie is het echter lang geleden dat beide broers nog in het ‘Osse Kuipje’ te vinden waren. Dat hij er nu weer plaats mag nemen is dus mooi meegenomen. ,,Ik weet al bijna niet meer wanneer ik voor het laatst in het stadion ben geweest, dus ik zal niet ontkennen dat dit een meevaller is”, zegt hij met een lach. ,,En heel mooi dat ik dit met onze Roel samen kan doen.”

Samen zullen zij hun beleving delen van wat een belangrijk trio aan wedstrijden kan worden. ,,Dat ze op het einde nog voor de periodetitel kunnen spelen, maakt het wel spannend”, zegt Joost. ,,Dat geeft een extra dimensie; iedere wedstrijd is belangrijk en je kan het je niet veroorloven ergens punten te laten liggen.” Zenuwachtig over zijn eigen performance is hij echter niet. ,,Ik word er niet gauw zenuwachtig van en vind het vooral heel leuk om te doen”, aldus Kuilder.

Charlton Athletic

Dankzij de live online verslagen van zijn andere favoriete club, Charlton Athletic, heeft hij een aardig idee van wat wel en niet te doen. ,,Ik merk van mezelf dat ik best wel meeleef, en dat kan een beetje irritant zijn voor de luisteraar. Soms wordt er een balletje gegeven en denk je ‘oeh, dat gaat fout.’ Als je de halve wedstrijd ‘Oh nee!’ of ‘Oooeeeh..!’ gaat roepen, weet ik niet of het heel prettig blijft om naar te luisteren.”

Ook de verslagen die lokale omroep Maasland FM ooit van wedstrijden deed, zitten nog in zijn geheugen. ,,Dat stond op vrijdagavond bij ons thuis aan. Met ons pap en Roel luisterde ik daar samen naar. Het geeft wel een nostalgisch gevoel zelf nu zoiets te kunnen doen.” Dat het verslag nu online door de club zelf gedeeld wordt, maakt één deel ervan in elk geval wel makkelijker voor hem: ,,We hoeven niet neutraal te blijven.”

Joost en Roel Kuilder doen komende vrijdagavond verslag van TOP Oss tegen MVV. De live stream is te beluisteren via bit.ly/topmvvlive.