Vijf spelers TOP Oss positief getest op corona: ‘De gezondheid van de voetballers staat voorop’

TOP Oss legt aan vooravond competitie keeper Bo Geens vast

28 augustus TOP Oss maakt vandaag bekend zich te versterken meet keeper Bo Geens. De 25-jarige Belg beschikt al over ervaring in de Nederlandse eerste divisie, als sluitpost van MVV. ,,Wij vinden Bo een prima keeper, met behoorlijke ervaring”, aldus technisch directeur Peter Bijvelds. ,,Namelijk zo’n 40 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Wij zijn uiteraard blij met zijn komst.”