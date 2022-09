Vijfmansdefensie van TOP Oss blijkt onneembare vesting in Helmond

Dat Justin Mathieu vanwege zijn blessure zou ontbreken in Helmond, was van tevoren al bekend. TOP Oss miste echter ook linksbuiten Jearl Margarita, normaal gesproken de koning van de dribbel in de selectie. Daarmee ontbrak een boel creativiteit binnen de lijnen, wat dan weer creativiteit vereiste van de staf erlangs. Coach Kristof Aelbrecht besloot voor een 5-3-2 formatie te gaan; dezelfde tactiek waar technisch directeur Klaas Wels enkele jaren geleden grote successen mee boekte in Oss.

Dat leek, met Toshio Lake en Kyvon Leidsman in de spits, in Helmond in eerste instantie uit te blijven. Een kwartier had de thuisploeg nodig, om Martijn Kaars in stelling te brengen voor een schot. Dat werd nog gepareerd door keeper Thijs Jansen, maar in de rebound kon Arno van Keilegom frank en vrij de bal in een open doel trappen. Helmond Sport kwam daarbij verdiend op voorsprong, maar verspeelde dat tien minuten later eigenhandig weer. Een klungelige terugspeelbal van Peter van Ooijen belandde bij spits Kyvon Leidsman. Hij stond er vervolgens helemaal alleen voor, maar schoot oog in oog met Havekotte kalm binnen: 1-1.