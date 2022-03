Voetbal is even bijzaak na verontrustende blessure van doelman Norbert Alblas

TOP Oss verloor in eigen huis van Roda JC. Door de blessure van keeper Norbert Alblas voelde dat bovendien als een zwaarder verlies dan in enkel punten uit te drukken is.

Er staan twintig minuten op de teller als doelman Norbert Alblas de bal op een meter of wat voor zijn doel probeert weg te slaan. Guus Joppen, centrale verdediger van Roda JC, komt er echter ook aangevlogen, en knalt als een stormram op de Osse keeper zijn lichaam in. De bal buitelt de goal in, en heel het stadion is een moment stil. Alblas beweegt niet. En dat blijft maar duren. De doelman is buiten bewustzijn, en verlaat vijf minuten later op een brancard het veld. Scheidsrechter Ingmar Oostrom laat tot verbazing van vrijwel alle aanwezigen de score al die tijd op 0-1 staan. Na afloop wenste hij die beslissing niet toe te lichten.

“Ik was wel bezorgd om Norbert want het zag er niet goed uit”, vertelde Lars van Meurs na twee lang uitgesponnen wedstrijdhelften. De tweede keeper van TOP Oss had in de rust zijn collega nog even kunnen bezoeken, terwijl deze gestrekt lag onder supervisie van de medische staf. Alblas was bij kennis, maar had op dat moment geen enkele herinnering aan de wedstrijd meer. “We moesten hem wat ruimte geven want hij had rust nodig. Maar hij was in elk geval bij”, wist Van Meurs.

Meer nog dan voor veel van zijn ploeggenoten, was het voor de invallende doelman een bewogen avond. Van zijn zesde tot zijn achttiende speelde hij zelf bij Kerkrade, maakte vervolgens de overstap naar rivaal MVV en begon deze zomer in Oss. Het is de tweede keer dit seizoen dat hij wedstrijdminuten maakt. Alblas worstelde voor de winterstop een tijd met zijn vorm, en Van Meurs kreeg daardoor één duel de voorkeur. Inmiddels verkeert de eerste keeper in bloedvorm. Dat de sluitpost door de klap die Alblas te verwerken het veld in moest, gaf zijn een invalbeurt een wrange bijsmaak. Maar hij stond er wel. Rick Stuy van den Herik scoorde in de tweede helft de gelijkmaker, en er gloorde zowaar weer hoop op de grimmige vrijdagavond. “Dan hoop je door te zetten, zeker thuis”, zei Marko Maletic. “Het publiek stond er ook achter en iedereen werd nog wat feller, maar dan krijg je die 2-1 om de oren.”

De spits met een roemrijk verleden bij TOP maakte zijn rentree na vorige week officieel bij de selectie aangesloten te zijn. In de eindfase werd hij gewisseld voor middenvelder Lion Kaak, in de hoop een eindoffensief te forceren. Dat was hard nodig, nadat Dylan Vente het Osse doel tien minuten voor het einde van de officiële speeltijd wist te raken. Maletic: “We probeerden met lange ballen wat opportunistischer te voetballen. Ik denk dat er een goed idee achter zat, en we konden een paar keer gevaarlijk worden. Jammer dat het dan net niet goed valt.”

Ondertussen discussieerde men in de catacomben volop over de discutabele aard van het eerste doelpunt. De doelman was op dat moment gelukkig weer aanspreekbaar. Met een gerust hart kon iedereen zich dus weer over de belangrijkste bijzaak des levens drukmaken.