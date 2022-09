Voor het eerst in zijn leven hoopt de TOP Oss-trainer dat Jong PSV verliest

Elf jaar lang werkte Kristof Aelbrecht op De Herdgang. De huidig hoofdtrainer van TOP Oss was tot dit seizoen actief op het trainingscomplex van PSV in de jeugdopleiding, waar hij op maandagavond terugkeert. ,,Voor het eerst in mijn leven als tegenstander, dat maakt het wel speciaal”, beaamt de coach.

\Wat zijn warmste herinnering is aan meer dan een decennium bij de Eindhovenaren? Die vraag kan Aelbrecht moeilijk beantwoorden. ,,Ik heb geweldige buitenlandse toernooien mogen meemaken, maar het mooiste is dat waarvoor je elke dag daarnaartoe rijdt: spelers opleiden. En helemaal als die dan het eerste elftal halen, en je een steentje bij hebt kunnen dragen in hun opleiding.”

Quote De ontwikke­ling van het Nederlands voetbal, daar zijn we allemaal bij gebaat TOP Oss-trainer Kristof Aelbrecht

Teze, Vertessen en Gakpo

Dat kon hij bij onder meer Armando Obispo, Jordan Teze, Yorbe Vertessen en niet te vergeten Cody Gakpo. Met verhalen over hoe de beloftenteams competitievervalsing binnen de eerste divisie in de hand zouden werken, moet men bij de trainer van TOP Oss dan ook niet aankomen. ,,Ik heb aan de andere kant gezeten en ben er van overtuigd dat het voor het Nederlandse voetbal super is, dat deze jongens in de KKD kunnen spelen. En de ontwikkeling van het Nederlands voetbal, daar zijn we allemaal bij gebaat.”

Het ontwikkelen van jonge spelers is bovendien iets waar TOP Oss zelf ook voor wil staan. Maar enkel een lanceringsplatform zijn, is voor een profclub niet voldoende. ,,Hier moet dat wel gepaard gaan met resultaat. Het wordt tijd voor ons om onszelf daarmee te belonen”, aldus de trainer die drie verliespartijen op rij te verwerken kreeg. Het deed hem in de laatste wedstrijd het speelsysteem tijdens de tweede helft omgooien van een formatie met twee buitenspelers, naar juist een breder middenveld. ,,We hebben een selectie die nu helemaal gevormd is. Dan ga je kijken waar je jongens in hun kracht kan brengen”, zegt Aelbrecht.

Wat het systeem in Eindhoven wordt, blijkt maandagavond. Net als welke elf spelers Jong PSV het veld in stuurt. Want ondanks Aelbrecht zijn goede contacten op De Herdgang, blijft dat ook voor hem een verrassing. ,,Daarover geven ze niks prijs”, zegt de trainer. ,,Maar het is leuk elkaar weer tegen te komen. En nog leuker als je daar drie punten pakt.”