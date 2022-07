Voormalig FC Den Bosch-verdediger Junior van der Velden op proef bij aartsrivaal TOP Oss

Van der Velden doorliep de jeugdopleiding bij FC Utrecht, waar hij vanaf 2016 meerdere seizoenen in het beloftenelftal speelde. Na 69 wedstrijden voor de Utrechters in de eerste divisie, zat een doorbraak naar het eerste elftal er voor de centrale verdediger echter niet in. In plaats daarvan stapte hij in de winterstop van seizoen 2019/2020 over naar FC Den Bosch, waar hij gezien werd als belangrijkste verdediger in het team. Ondanks dat een scheurtje in zijn heupgewricht hem het seizoen daarop langdurig aan de kant zette, kwam Van der Velden er in anderhalf seizoen tot 30 competitiewedstrijden.

Uiteindelijk liepen onderhandelingen over contractverlenging in Den Bosch spaak en koos de 23-jarige verdediger voor een avontuur in de Italiaanse Serie C bij Viterbese. Halverwege het seizoen liet hij zijn contract ontbinden en stapte over naar SS Arezzo in de Serie D. Deze zomer keerde hij terug in Nederland, waar hij nu aanhaakt bij TOP Oss. Hij is niet de eerste oud-Bosschenaar die er in de voorbereidingen zijn opwachting maakte. Bij de start daarvan verscheen ook voormalig ploeggenoot Oussama Bouyaghlafen in het ‘Osse Kuipje’. De 24-jarige linksbuiten is er echter alweer vertrokken.