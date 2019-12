Voormalig Valencia-speler Lion Kaak (nu TOP Oss) kijkt uit naar duel met Ajax

Kaak bereikte via de jeugdafdeling van De Graafschap het eerste elftal en speelde zo nog wat wedstrijden in de Eredivisie, maar na de degradatie naar de toenmalige Jupiler League in 2012 beproefde Kaak zijn geluk bij AGOVV Apeldoorn. Die club ging in de winterstop van het seizoen 2012/2013 failliet, maar voor de verdedigende middenvelder was er plek bij Go Ahead Eagles. ,,En we promoveerden dat seizoen naar de Eredivisie, dus dat was hartstikke mooi", blikt Kaak terug. Een probleem: de nieuwe trainer Foeke Booy zag het niet in hem zitten. ,,Zo kon ik weer op zoek naar een nieuwe club", vertelt hij.