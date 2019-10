Vroege treffer levert TOP Oss drie punten op tegen Jong PSV

Dat er bij TOP Oss iets moest veranderen was in de afgelopen weken wel duidelijk geworden. Trainer Klaas Wels besloot daarom niet langer met vijf man achterin te spelen, maar Hennos Asmelash door te schuiven naar het middenveld. Levi Opdam keerde bovendien weer terug in de basis na vorige week de wedstrijd op de bank doorgebracht te hebben, en de snelheid van de rechtsback betaalde zich in de zevende minuut al uit. Opdam stoof naar voren en legde voor op de eveneens in de basis teruggekeerde Lars Hutten, die de bal hard in de touwen kopte: 1-0.