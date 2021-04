Waarom de doelman van TOP Oss de achternaam van zijn bekende Belgische vader (nog) niet draagt

Bo Geens heeft het zijn vader nog nooit verteld, maar als jochie wilde hij nog weleens een videotape van zijn pa in de VHS-recorder stoppen. De beelden, of ze nu in kleur of zwartwit waren, inspireerden hem om ook keeper te worden. Én hij leerde al vroeg dat zijn vader niet zomaar iemand is in België, maar ook daarbuiten. Theo Custers is bovenal die goede, markante keeper met zijn rossige hangsnor, maar ook een beetje die nationale zondebok.