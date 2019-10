‘We hebben echt geprobeerd om samen iets neer te zetten voor de Osse gemeenschap’

,,Dit is mooi voor Oss", sprak een glunderende Mark van Thiel gisteren na de stadsderby tegen TOP Oss. De manager van het eerste team van OSS'20, tevens sponsor en oud-bestuurslid, is een clubman in hart en nieren. Hij zag hoe zijn club nipt met 1-2 van de grote broer verloor en de profs daarbij prima partij bood.