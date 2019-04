Weerzien van oude bekenden bij duel tussen TOP Oss en Go Ahead Eagles

Met nog drie wedstrijden te gaan kan TOP Oss het zich nauwelijks permitteren om punten te laten glippen wil het hun achtste plek behouden. Vanmiddag wacht in eigen huis Go Ahead Eagles als tegenstander.

De Osse equipe had de wedstrijd in het Frans Heesen Stadion een stuk comfortabeler kunnen beginnen, als zij afgelopen vrijdag de drie winstpunten tegen Roda JC hadden bemachtigd. De emoties schoten in de laatste vijf minuten van die wedstrijd echter alle kanten op, nadat Philippe Rommens de 0-1 gemaakt had. TOP kon maar kort van die voorsprong genieten, tot een voorzet van Roda-aanvaller Van Velzen tegen Norichio Nieveld aangeschoten werd, en via hem de goal in stuiterde.

Die bijzonder zure tegentreffer zal niemand hem aanrekenen, maar het zal de centrale verdediger desalniettemin goed doen zich vandaag opnieuw te kunnen bewijzen. Nieveld kent de tegenstander van vandaag goed, want hij speelde voor zijn komst naar Oss twee seizoenen in Deventer. Ook voor Sjoerd Overgoor is het een weerzien met zijn oude ploeg. Hij speelde er nog zo recent, dat Go Ahead Eagles hem nog altijd in het overzicht van de selectie op hun website heeft staan. Maar Overgoor maakte in januari toch echt de overstap naar Oss.

Aan de andere kant is het een weerzien voor Istvan Bakx, die voor zijn komst naar Deventer vier jaar lang in het Osse rood-wit speelde. Daar leerde hij geboren Ossenaar Richard van der Venne al kennen, die aan het begin van dit seizoen eveneens van TOP naar Go Ahead verkaste. Al die reünies zullen ongetwijfeld amicaal zijn, en het duel van extra glans voorzien. Toch mag er verwacht worden dat beide ploegen er de volle winst in zullen proberen te pakken. Go Ahead om hun derde plek in de ranglijst veilig te stellen, en TOP om hun positie bij de bovenste tien te behouden. Om 14.30u zal de strijd daarom beginnen.