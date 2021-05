Weerzien van TOP Oss met Roda JC moet voor passend slotakkoord van trainer Wels zorgen

,,We maakten er de keuze voor een speelwijze die we uiteindelijk heel het jaar hebben volgehouden. En waarin we naar behoren hebben gepresteerd”, blikt trainer Klaas Wels terug. Hij herinnert zich als geen ander hoe destijds lacherig werd gedaan over de aanvallende ambities van zijn ploeg. Het bleek echter een geïnspireerde wijziging, want het eerder kansloos ogende TOP Oss maakte zich die nieuwe speelwijze van week tot week effectiever eigen.