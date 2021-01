Wel of niet op tv, TOP Oss wil winnen én clubrecord pakken in Deventer

Tenminste als de wedstrijd vanavond wel doorgaat. Go Ahead kampt namelijk momenteel met een groot aantal coronabesmettingen. Tweede keeper Mitchel Michaelis blesseerde zich bovendien in de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen Jong PSV. Daardoor is het onzeker of de club het verplichte aantal van dertien spelers in de wedstrijdselectie halen kan.