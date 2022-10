Welke strategie speelt TOP Oss in de toekomst? ‘Dit systeem ligt mij in ieder geval’

Aanvoerder Rick Stuy van den Herik vond dat TOP Oss de laatste tijd wat zoekende was. Daarbij stak hij na afloop van het uitduel met Helmond Sport ook hand in eigen boezem: ,,Ik vond mezelf ook niet mijn niveau halen. Het is fijn dat dat nu de goede kant op gaat; ik ben fitter en kan mijn ploeggenoten helpen.” Nadat Kyvon Leidsman eerder de gelijkmaker gescoord had, bood ‘Stuy’ die hulp ruimschoots met een doelpunt dat hen op voorsprong zette.

In de tweede helft was het daardoor zaak vooral verdedigend niks weg te geven. De vijfmansverdediging die Kristof Aelbrecht in Helmond opstelde, slaagde daarin overtuigend. Het was voor het eerst dit seizoen dat de coach die normaal met vier verdedigers speelt, zijn strategie zo rigoureus omgooide. ,,Voor zo’n eerste wedstrijd hebben we het niet slecht gedaan”, vond centrale verdediger Lorenzo Piqué. ,,We hadden hen eigenlijk ook verwacht met vijf man achterin. Uiteindelijk waren dat er vier, maar ook daar hadden we ons op voorbereid. We hebben ons aan ons plan gehouden en de punten mee naar Oss genomen. Na twee verliespartijen is dat heel lekker.”