Welke toekomst wacht er voor trainer Bob Peeters bij TOP Oss?

,,Het belangrijkst is één criterium: vertrouwen”, aldus Bob Peeters, op de vraag waar de toekomstig technisch directeur van TOP Oss aan moet voldoen. ,,Over voetbal kun je altijd discussiëren. Maar je moet iemand hebben waar je alles bij kwijt kunt en die je volledig vertrouwt.” Voor de coach van TOP Oss was Peter Bijvelds die man. De klik die hij vanaf het eerste moment met de directeur ervoer, was voor de Belg een belangrijke reden om de stap naar Oss te maken. ,,Hij was mijn klankbord, en we hebben in acht maanden tijd een heel intense band opgebouwd.”

‘Afwachten op beleid’

Daags voor de uitwedstrijd tegen FC Volendam beleeft Bijvelds zijn laatste werkdag in het Frans Heesen Stadion. Wat betekent diens vertrek voor de trainer die achterblijft? ,,Als Peter was gebleven was het heel duidelijk”, zegt Peeters, wiens contract deze zomer afloopt. ,,We kunnen goed samenwerken en delen een visie op de toekomst.” In hoeverre dat voor een nieuwe directeur ook geldt, bepaalt mede of de coach in het ‘Osse Kuipje blijft’. ,,Peter en ik hadden een goede klik. Als er iemand komt die een andere visie heeft kun je dat niet veranderen. Dan scheiden de wegen en ik denk dat dat logisch is. Maar we moeten nu even afwachten op het beleid dat gevoerd gaat worden. Tot nu toe hebben we daar constructieve gesprekken over gehad. Het is alleen nog wachten op de invulling.”