Wels nuanceert favorietenrol tegen Roda JC

22 november Of TOP Oss op een roze wolk zit? Trainer Klaas Wels zegt van niet: ,,We blijven met beide benen op de grond. Maar we streven naar nog meer punten.’’ Vrijdagavond speelt TOP Oss tegen koploper Go Ahead Eagles.