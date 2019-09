Wels voelt geen druk, ondanks lage plek TOP Oss op ranglijst: ‘De enige die mij druk oplegt, ben ik zelf’

VOORBESCHOUWINGVoortborduren op het goede spel van afgelopen week tegen Go Ahead Eagles. Dat is wat trainer/coach Klaas Wels zaterdagavond wil zien in Helmond. De druk op het behalen van een goed resultaat is groot, maar Wels wil daar niks van weten.

,,De enige die mij druk oplegt, ben ik zelf”, geeft Wels zonder blikken of blozen aan. Wel geeft de Schijndelse coach toe dat er gezien de huidige zeventiende plaats op de ranglijst wel wat meer druk ligt op het behalen van een goed resultaat. ,,Maar daar heb ik persoonlijk geen last van. We spelen gewoon weer een competitiewedstrijd en gaan uiteraard weer voor een overwinning. Dat zal de rest van het seizoen niet anders zijn.”

Wels blikte vervolgens nog even kort terug naar hetgeen zijn spelers afgelopen week tegen Go Ahead Eagles op de mat wisten te brengen. ,,We speelden een uitstekende eerste helft. Ook lukte het nog om tot een slotoffensief te komen.” In dat opzicht hoopt de oefenmeester dat er van dat laatste morgen geen sprake hoeft te zijn. ,,Want dat zou betekenen dat TOP Oss op voorsprong staat.” Wat de tegenstander van morgen betreft ziet Wels een elftal met een goede mix aan jong talent en ervaring. Helmond Sport staat momenteel zestiende en is dus ook gebaat bij het pakken van drie punten. Wat dat betreft hebben beide ploegen dus hetzelfde doel; snel weer de aansluiting vinden bij de middenmoot.

Complete spelersgroep

Een prettige bijkomstigheid voor Wels is dat hij tegen Helmond Sport kan beschikken over een vrijwel complete spelersgroep. Alleen Hennos Asmelash ontbreekt nog vanwege een schouderblessure. ,,De verwachting is dat Hennos aankomende maandag de groepstraining weer zal hervatten”, aldus Wels. Onder andere Rick Stuy van den Herik kan morgenavond dus weer in actie komen. Verder kan Danzell Gravenberch zijn debuut voor TOP Oss maken. De van Reading overgekomen verdediger is eindelijk speelgerechtigd en bovendien helemaal wedstrijdfit. Gravenberch begint vermoedelijk op de bank. Verder ligt het in de lijn der verwachting dat Levi Opdam en Giovanni Büttner hun basisplaatsen behouden en dat Niels Fleuren ten koste van Jason Bourdouxhe weer naar de linksbackpositie verkast. ,,Het is aan ons om te zorgen voor een goede teamspirit. Lukt dat, dan ben ik ervan overtuigd dat we een mooi resultaat mee naar huis gaan nemen”, besloot Wels vol vertrouwen.