Wels waakt voor onderschatting bij TOP Oss

Jong Utrecht bevindt zich op de een-na-laatste positie in de competitie, meer beschikt volgens Wels over prima veldspel: ,,Dat is niet makkelijk om daar zomaar doorheen spelen. We moeten aanvallen waar kan en de linies compact houden.” Bij TOP was het veldspel in de laatste wedstrijd juist zwakker dan voorheen, maar er werd in tegenstelling tot de andere wedstrijden na de winterstop wel gewonnen. “Dat getuigt van karakter in de ploeg,” vindt Wels, “waarbij ik wel zeg dat we veel beter moeten kunnen voetballen.”

De drie punten hebben een broodnodige boost aan het vertrouwen in eigen kunnen gegeven. ,,Door wedstrijden te winnen gaan dingen gemakkelijker; het zorgt voor een goed gevoel en geeft vertrouwen”, zegt Wels, ,,en dat zullen we tegen Utrecht nodig hebben.”

Daarvoor kan de ploeg ook putten uit de thuiswedstrijd eerder dit seizen, die toen in de eindfase door invaller Delano Ladan met 2-1 beslist werd. Tegen Telstar maakte Ladan opnieuw indruk door met een sterke loopactie de diepte in, op aangeven van Bryan Smeets alleen voor de keeper te komen. Helaas kon hij die actie niet met een goal bekronen. ,,Delano viel goed in, ook al was het maar kort”, blikt Wels terug, in de hoop dat zijn team vanavond “zorgvuldiger in de navolging” is.