Dat voor beide ploegen een plek in de play-offs op het veld stond, was in de tweede helft niet te merken. Waar TOP steeds meer aandrong en nog enigszins om de winst wilde spelen, leek Roda vooral bezig te zijn met niet te verliezen. De Ossenaren miste scherpte in de afronding, maar kwamen ruimschoots aan spelen op de helft van de tegenstander toe.

Een kwartier voor het einde kwamen Oratmangoen, Dogan en Smeets naar voren. Het trio kwam dreigend over, maar Dogan leek niet goed in de wedstrijd te zitten en tikte de bal schuin voor het doel langs. Of het bedoeld was als schot of als pass was onduidelijk; voor het eerste was het te zwak, voor het tweede te onzeker. Even later haalt hij wel uit, maar zit doelman Muyters er tussen.