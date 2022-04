Wisselspelers van TOP Oss slepen stuntoverwinning uit het vuur in Volendam: ‘Heerlijk’

“Het is al heerlijk dat je de 2-0 maakt, en dan geeft Kyvon ‘m ook nog. Hij legt ‘m goed terug op mij en ik hoef de bal alleen nog maar in te schieten”, glundert Dean Guezen. De 23-jarige middenvelder met zijn kenmerkende Amsterdamse tongval, en zijn even oude ploeg- en plaatsgenoot Kyvon Leidsman, zitten het gros van de wedstrijden bij TOP Oss op de bank. Uit tegen Volendam mochten zij in de eindfase invallen, en dat uitgerekend deze twee vrienden elkaar daarbij konden laten schitteren, gaf alles net nog wat meer glans.

Joshua Sanches, de aanvallende middenvelder een kwartier eerder plaatsmaakte voor Guezen, dacht er net zo over. “Top hoe Kyvon zo’n prachtige assist geeft en Dean het af kan maken. Als ik het twee mensen gun zijn zij het; dat zijn m’n broeders.” Het was de eveneens 23-jarige Amsterdammer Sanches die zelf zijn ploeg in de vierde minuut al op voorsprong zette. Hij kreeg zijn voet nog net tegen een voorzet van Jearl Margaritha aan. De stadion speaker noemde die laatste als doelpuntmaker, maar het was Sanches wiens naam uiteindelijk in de statistieken kwam.

Volendam, tweede op de ranglijst en een meer dan serieuze kandidaat voor promotie, had in de eerste helft grote moeite met de Ossenaren. In de tweede akte schroefden zij het tempo en de druk vervolgens stevig op. “Dat merk je wel echt in dit soort wedstrijden, dat de tweede helft vol gas wordt gegeven. Dat verwacht je ook”, zei Sanches. TOP hield de ruimtes echter klein genoeg, om te voorkomen dat Volendam zuiver in de afronding kon worden. En op de momenten dat zij er tóch uitkwamen, was keeper Norbert Alblas daar nog. “We bleven goed compact. Tegen zo’n team, dat speelt voor promotie, ga je een paar kansen weggeven, maar Nori heeft een aantal goede reddingen verricht. Daar mogen we heel blij mee zijn”, vond de sterk spelende rechtsback Ilounga Pata.

Het harde werken brak Sanches in de eindfase op. “Ik voelde dat ik wat last had van mijn liezen en dan wil je het team niet benadelen. We hebben genoeg verse krachten op de bank.” Het betekende wel dat hij de eindfase daardoor vanaf de bank bekeek. Met slechts één doelpunt, bleef die ongemeen spannend. Toen Guezen in de eerste minuut van de blessuretijd de score verdubbelde, leek de wedstrijd in het slot te vallen. Volendammer Martijn Kaars had echter nog een aansluitingstreffer op de pantoffel. De ontknoping werd daardoor een waar spektakelstuk. “Het was een wedstrijd met veel kansen heen en weer, en gelukkig hebben wij de meeste daarvan afgemaakt”, lachte Guezen. Maker van het openingsdoelpunt Joshua Sanches was van plan zijn neef Randy Sanches, keeperstrainer bij Volendam, het eindresultaat nog even in te peperen. “Ik ga hem wel even een berichtje sturen: ‘vandaag niet’”, zo lachte hij. “Hij zal er niet blij mee zijn, maar de punten zijn bij ons binnen.”