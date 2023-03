Woede en irritatie bij TOP Oss na late nederlaag: ‘Echt godsonmogelijk’

TOP Oss leek zondag een punt over te houden aan het treffen met Telstar, een wedstrijd waarin een drietal Osse spelers terugkeerde van blessures. In de allerlaatste seconde sloeg het noodlot alsnog toe en over de manier waarop dat gebeurde was TOP-coach Klaas Wels woedend: 1-0.

Het uitduel tegen Telstar stond bij TOP Oss in het teken van de terugkeer van zowel Justin Mathieu, Dean van der Sluys als Trevor David. Het drietal maakte na blessureleed weer voor het eerst minuten in het shirt van TOP. Daar tegenover stond een licht gehavende Kay Tejan. De spits was niet fit genoeg voor een basisplaats en ook Jearl Margaritha ontbrak. De aanvallende middenvelder raakte vrijdag geblesseerd op de training en was er zodoende niet bij tegen Telstar.

De thuisploeg was in de openingsfase de bovenliggende partij en via Jay Kruiver kreeg het ook een grote kans om te scoren. Na een voorzet vanaf links raakte de speler van Telstar de bal echter niet vol, waardoor TOP Oss met de schrik vrij kwam. Aan de andere kant waren de Ossenaren voorin aanvankelijk te slordig om tot kansen te komen. Toch ontstond er na een scrimmage voor het doel van de thuisploeg een levensgrote scoringskans voor TOP, maar drie tot vier mogelijkheden bleken voor Leidsman en Allemeersch niet voldoende om de bal in het doel te krijgen.

Niet groots

Wels vond dat zijn ploeg heer en meester was en TOP had inderdaad na de openingsfase ook veelvuldig de bal, maar de ploeg was niet in staat om daar grootse dingen mee te doen.

De eerste grote kans na de rust was wederom voor de thuisploeg. Seedorf kon vrij inschieten, maar in plaats van een hoek uit te zoeken mikte hij op het lichaam van TOP Oss-doelman Thijs Jansen. TOP kon daar maar weinig tegenoverstellen, al had Van Leeuwen een schotkans kunnen krijgen als de inmiddels ingevallen Tejan de bal goed had teruggelegd. Lichtpuntjes waren derhalve de invalbeurten van Mathieu, Van der Sluys en David, waarbij de terugkeer van eerstgenoemde het meest in het oog springt. Mathieu stond een half jaar aan de kant, nadat hij in de eerste wedstrijden van het seizoen goed was voor vijf doelpunten.

,,Het was mijn eerste zware blessure en die kwam als een bom binnen. Het vooruitzicht om zes maanden niet te kunnen voetballen vond ik heel erg. Ik heb veel tijd doorgebracht met m’n familie en zoontje, dat heeft geholpen om de knop om te zetten’’, aldus Mathieu.

Toen iedereen vrede leek te hebben met een gelijkspel, zorgde Telstar-spits Glynor Plet in de laatste seconden alsnog voor het winnende doelpunt, tot frustratie en ergernis van Wels. ,,Als je in de 93ste minuut in een luchtduel met je voet naar de bal gaat in plaats van met je hoofd, dan weet je niet wat het inhoudt om betaald voetbal te spelen’’, brieste de coach. ,,Echt godsonmogelijk.’’

Ook Mathieu baalde van de late nederlaag, maar desondanks was hij blij om weer terug binnen de lijnen te zijn. ,,Als team moeten we de komende weken dicht bij elkaar blijven en samen aan de slag blijven gaan. Het zou zonde zijn als we het in de laatste fase van de competitie laten lopen.’’