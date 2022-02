Zelfverzekerde Kay Tejan leeft op als knokkende spits: ‘De straatvoetballer zal nooit uit me gaan’

Buiten het veld is Kay Tejan het toonbeeld van rust, maar in het veld staat de spits van TOP Oss helemaal áán. ,,Als ik aan het voetballen ben, is er een andere Kay Tejan.”

Kay Tejan is een imponerende verschijning. Wie de fysiek sterke spits van TOP Oss ziet, zal eerder deken dat hij een centrale verdediger is, maar wie hem ziet knokken aan de bal weet dat aanvallen zijn tweede natuur is. Zijn markante kale hoofd, het gevolg van een aandoening aan zijn immuunsysteem die op zijn zestiende al zijn haar uit deed vallen, maakt het beeld compleet. Dit is geen speler die je met een frivole actie de bal wel even afsnoept. De elf doelpunten die hij dit seizoen maakte, zijn daarvan het bewijs.

,,Ik ken spelers bij allerlei clubs in deze competitie en die vertellen me dat de besprekingen vaak over mij gaan”, merkt hij kalm op. ,,Dat is leuk om te horen.” Zo explosief als hij op het veld kan zijn, zo ingetogen is hij erbuiten. Hij lacht veel, maar is tegelijk terughoudend. Opvallen doet hij liever binnen de lijnen. Zo gaat dat heel zijn leven al, verzekert hij. ,,Ik ben altijd rustig, maar als ik aan het voetballen ben, is er een andere Kay Tejan. Één die wil winnen.”

Amsterdam

Samen met zijn moeder en drie jaar jongere broer groeide hij op in Amsterdam-West. ,,Aan de rustige kant”, benadrukt hij. ,,Bij ons gebeurde er niet veel. Er woonden veel kinderen.” Daar ging hij mee voetballen op de pleintjes rondom hun flat. Als kleuter speelde hij al graag met een bal en toen hij als achtjarige de Braziliaan Ronaldinho zag voetballen, viel hij als een blok voor het spel. ,,Als ik filmpjes van hem kijk, krijg ik nog steeds een lach op mijn gezicht.”

Volledig scherm Kay Tejan © Pro Shots / Remko Kool

Het jeugdtoernooi dat hij als speler van DWS mocht spelen, maakte ook diepe indruk; Tejan zal het moment dat hij als dertienjarige het gras van de Johan Cruijff Arena opstapte nooit vergeten. Uiteindelijk kwam hij bij FC Volendam terecht, waar hij in 2018 zijn debuut in het profvoetbal maakte. Daarna volgde een aantal jaren in de tweede divisie, bij Quick Boys en Kozakken Boys. ,,Ik had er wel moeite mee, die switch van prof naar amateur”, blikt hij terug.

Hij bleef trainen buiten de club en spelen op straat. Bij TOP Oss keerde hij deze zomer terug in het profvoetbal, op aandringen van coach Bob Peeters niet als vleugel- maar centrumspits. Waarom vroeg hij niet, hij wilde gewoon spelen en deed wat daarvoor nodig was. Natuurlijk moest hij wennen aan zijn nieuwe positie, maar supporters van de Osse club vertelden hem al snel dat hij zeker in de basis zou komen. ,,Ze hebben uiteindelijk gelijk gekregen”, lacht hij.

Spandoek

Diezelfde supporters sloten hem, nog voordat hij zijn recente reeks doelpunten scoorde, al in het hart. Dat ze een spandoek met zijn portret opgehangen hadden, viel hem pas op toen zijn moeder hem daarop wees. ,,De keer erop zag ik het tijdens de wedstrijd”, herinnert de spits zich. ,,Prachtig.”

Werklust hielp hem aan zijn populariteit. Tejan is er niet vies van tegenstanders met een schouderduw van de bal te houden, maar weet ook in de kleine ruimte resultaat te boeken wanneer dat al lang niet meer mogelijk lijkt. Het is de straatvoetballer in hem. ,,Ik denk niet dat dat ooit uit me zal gaan. Als iemand in de hoek staat denk je ‘dat is zeker weten balverlies’”, zegt hij bedaard. ,,Bij mezelf heb ik dat niet.”

Volledig scherm Kay Tejan © Pro Shots / Marcel van Dorst