Zo beleefden de drie internationals van TOP Oss hun zomer in de Nations League

Terwijl de rest van TOP Oss deze zomer een zonnig strand opzocht, speelden internationals Ilounga Pata, Roshon van Eijma en Jearl Margaritha in de Nations League. Van Eijma: ,,We zouden het het Nederlands elftal ook moeilijk maken.”

Vakantie? Dat hebben Ilounga Pata, Roshon van Eijma en Jearl Margaritha niet gehad. De drie profvoetballers hadden tot vorige week weliswaar vrij bij hun club TOP Oss, maar waren in de weken daarvoor volop actief in het interlandvoetbal; die eerste voor Sint Maarten, de laatste twee voor Curaçao. ,,Het was echt een mooie ervaring, want nu zie je alles van dichtbij, van de voorbereiding tot de wedstrijden”, blikt Margaritha terug. De 22-jarige linksbuiten werd al eens eerder voor het nationale elftal van het eiland opgeroepen, maar viel toen net buiten de selectie. Deze zomer was dat anders. ,,Natuurlijk was ik teleurgesteld dat ik geen minuten heb gemaakt, maar ik ben blij dit te hebben kunnen meemaken.”

Voetbal op Curaçao zit in de lift, merkt ploeggenoot Van Eijma. ,,Steeds meer spelers van over heel de wereld komen om het land te vertegenwoordigen. Dat is mooi om te zien. Het is niet meer alleen honkbal wat er leeft, voetbal telt nu ook echt mee. Dat hoor je ook van vrienden en familie die er wonen, iedereen wil graag komen kijken en elke wedstrijd wordt uitgezonden.” Verschillende spelers uit de Engelse Championship en een aantal Europese topcompetities, staan er samen met de 24-jarige centrale verdediger op het veld. ,,We zouden het het Nederlands elftal ook moeilijk maken”, zegt hij met overtuiging. ,,Die mogen gewoon komen testen.”

Sint Maarten

Sint Maarten speelt nog enkele niveaus lager, maar de ambities van het nationale team overtuigden Pata ervan zijn zomer eraan te besteden. ,,Toen ik uitgenodigd werd, wist ik nog niet veel over Sint Maarten. Mijn hele familie komt uit Suriname, maar ik ben toevallig daar geboren omdat mijn moeder er als verpleegkundige werkte.”

Toch voelde de 21-jarige rechtsback zich er al snel thuis. ,,Pratend kom je erachter dat iedereen wel een connectie met het eiland heeft. Dat geeft wel een familiegevoel.” Thuis tegen Turks & Caicos boekte Sint Maarten een 8-2 overwinning. In de uitwedstrijd speelde Pata niet mee, en volgde hij zijn teamgenoten op TV. ,,Zij speelden met zes man achterin; onze spits was helemaal geïsoleerd. En dan verlies je op de counter met 2-0”, zegt hij gepijnigd. ,,Zonde. Dan zie je toch een beetje de onervarenheid. Totdat we eerste staan, kunnen we niet gaan juichen, vind ik.”

Mooiste wedstrijd

De mooiste wedstrijd die Margaritha en Van Eijma beleefden was uit tegen Honduras. ,,Omdat ik voor het eerst 90 minuten mogen spelen en we hebben gewonnen”, zegt die laatste. De wedstrijd in het Estadio Olímpico Metropolitano werd met 1-2 afgesloten. ,,Er was genoeg herrie daar”, zegt Van Eijma over het stadion met een capaciteit van ruim 37.000 toeschouwers. Supporters van hun eiland zaten er desondanks niet tussen. ,,Daar kunnen geen uit-fans naartoe. Het is één van de gevaarlijkste steden ter wereld”, vertelt Margaritha. San Pedro Sula was vanwege de drugssmokkel naar de Verenigde Staten jarenlang zelfs de wereldwijde hoofdstad in moordcijfers. Of dat extra spanning opleverde? Van Eijma haalt zijn schouders op. ,,Naar de trainingen wordt je geëscorteerd door politie op motoren, maar verder merk je er eigenlijk niet zoveel van.”

In maart hopen de twee Curaçaose internationals opnieuw richting hun eiland te kunnen gaan; dan wacht de thuiswedstrijd tegen Canada. Helaas voor hen loopt het speelschema van hun competitie dan ook gewoon door. En dat terwijl zij zeker niet de enige eerstedivisionisten in hun nationale team zijn. Wordt het niet tijd dat hun interlandverplichtingen net zo serieus als die van eredivisiespelers genomen worden? ,,Het zou fijn zijn als dat gebeurt,” antwoordt Van Eijma, “maar tot die tijd moeten we er maar mee dealen.”