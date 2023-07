Zoektocht ten einde: Bas van Rossum nieuwe algemeen directeur TOP Oss

Huidig interim-algemeen directeur Jack van Lieshout is blij met zijn opvolger. ,,Bas heeft ons in de gesprekken overtuigd met zijn strategische visie over hoe hij TOP Oss verder wil brengen", zegt Van Lieshout, die vorig jaar Peter Bijvelds opvolgde, op de website van de club. ,,Bas is een commercieel voetbaldier met oog voor supporters en sponsors en ben blij het stokje na een interim periode van anderhalf jaar aan hem te mogen overdragen.”

Van Rossum is ooit nog als stagiair begonnen bij TOP Oss. Via onder meer werkverbanden bij NEC en Ajax, keert hij dus terug op het oude nest. ,,Het is geweldig om terug te zijn. Ik ken de charme en grootte van de club en grijp deze kans graag aan. Met oog voor fans, sponsors en de Osse samenleving, moeten we de groeikansen op het gebied van marketing, commercie en communicatie gaan benutten, zodat de club in de regio meer waardering en financiële steun gaat verdienen.”