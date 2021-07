Acht renners uit de Tour, maar Kragh Andersen haalt tijdslimiet met één seconde

Het moordende tempo in de eerste week, de kletsnatte omstandigheden, zware valpartijen. De renners hebben het al flink voor hun kiezen gekregen deze Tour de France en voor acht renners bleek het vandaag te veel. Maar Søren Kragh Andersen was wél net op tijd binnen.

Het grootste slachtoffer was Tony Martin. De Duitser van Jumbo-Visma belandde al vroeg in de etappe in de berm en liep flinke verwondingen op. Hevig bloedend hees hij zichzelf op een brancard voor hij de ambulance in werd getild. Voor de Nederlandse ploeg was Martin al de derde uitvaller. Ook Robert Gesink en Primoz Roglic moesten opgeven na zware valpartijen.

Naast Martin gaven ook Miles Scotson (Groupama-FDJ), Tiesj Benoot (DSM), Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), Clémént Russo, Dan McLay (Arkéa-Samsic) en Victor Campenaerts (Qhubeka NextHash) er de brui aan. Benoot had te kampen met de gevolgen van valpartijen in de eerste dagen, terwijl Campenaerts al voor de etappe zei het idee te hebben dat zijn tank leeg was.

Volledig scherm Tiesj Benoot is uit koers. © ANP

Soren Kragh Andersen (DSM) zorgde voor een huzarenstukje. Hij kwam nog net binnen de tijdslimiet over de streep, op 47 minuten en 36 seconden van winnaar Wout van Aert. Dat is precies één seconde voordat de limiet verstreken zou zijn. Luke Rowe, die in het begin van de etappe veel op kop reed namens Ineos, kwam zes minuten na de tijdslimiet over de streep en zal dus naar huis moeten.

Eén en ander houdt in dat er nog 156 renners actief zijn in deze Tour.