Adam jaagt Simon Yates op de kast na gewonnen broedertwist: ‘Ik ga jou geen kerstkaart sturen!’

Dat Adam en Simon Yates tweelingbroers zijn dat is duidelijk. Dat de een ten koste van de ander gisteren na de eerste etappe in de Tour de France de gele trui pakte is inmiddels ook bekend. Dat de Yates-broers een bijzondere relatie met elkaar hebben, laten zij zien op social media.

Broedermoord kreeg een andere dimensie na de eerste Touretappe, waarin de ene broer de ander nekt. Adam en Simon Yates rijden weg bij Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, topfavorieten voor de eindzege. Simon doet het meeste werk, ook omdat Adam en Pogacar ploeggenoten zijn. Het kost Simon zoveel energie dat hij eenmaal bij de streep op is. Adam gaat er met de zege en dus ook de gele trui vandoor.

Een paar uur later plaatst de ploeg van Simon, Team Jayco-AlUla, een bericht op Twitter waarin een Whatsapp-gesprek tussen de tweelingbroers te zien is. Daarin steken ze de draak met elkaar, wat overigens in scène is gezet. ,,Wat vind je van mijn leeuw?", stuurt Adam, die een knuffel heeft gekregen na zijn zege. Simon: ,,Ik ga jou geen kerstkaart sturen!!!!” ,,Waarom niet?", vraagt Adam. ,,Jij hebt al meerdere Touretappes gewonnen.”

Simon: ,,Maar mijn hond is tenminste een stuk schattiger.” Maar dat ziet Adam toch echt anders. ,,Je kunt dat helemaal geen hond noemen. Kijk, dit is pas een echte hond.” En dat zet weer ‘kwaad’ bloed bij Simon: ,,Kom maar terug als je een keer een grote ronde hebt gewonnen.” Hij won de Vuelta in 2018, zes ritten in de Giro d’Italia en twee etappes in de Tour de France. Adam: ,,Ik ga het niet eens proberen.”

Daarover verbaast zijn broer zich weer. ,,Rood (de leiderstrui van de Vuelta is rood ,red.) was toch jouw kleur?.” Adam ontkent. ,,Nee, het gaat nu allemaal om de gele trui.” Simon is er klaar mee en blokkeert zijn broer op Whatsapp. Over een bijzondere relatie gesproken.

