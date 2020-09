Adam Yates nieuwe drager gele trui na tijdstraf Alaphilippe

Aankomst bergop Dumoulin kijkt uit naar eerste krachtme­ting: ‘Krijgen we een kans, dan pakken we die’

1 september De eerste aankomst bergop. Altijd een ijkpunt in de Tour de France. Vandaag, al in etappe 4 deze Ronde van Frankrijk, is het zover. Op weg naar skioord Orcières-Merlette wordt het een potje handje drukken tussen de klassementsrenners. Vier kwesties over de eerste echte krachtmeting van dit jaar.