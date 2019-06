Alaphilippe en Viviani blikvangers Deceuninck, Gilbert blijft thuis

Alaphilippe was vorig jaar al een van de smaakmakers in de Tour met twee ritzeges en de winst in het bergklassement. De Fransman komt naar Brussel, waar de Ronde van Frankrijk op 6 juli start, als leider van de wereldranglijst. Hij won dit jaar al de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Waalse Pijl.



Viviani wordt uitgespeeld in de sprintetappes. De Italiaan reed alleen in 2014 de Tour en wist toen geen etappe te winnen. Hij boekte al wel vijf etappezeges in de Giro d’Italia en drie in de Ronde van Spanje. De 24-jarige Mas verraste vorig jaar met de tweede plaats in de Vuelta. De 36-jarige Belg Philippe Gilbert, winnaar van Parijs-Roubaix, mist een tiende deelname aan ‘La Grande Boucle’. In 2011 won Gilbert de eerste etappe en veroverde de gele trui.



De renners die vooral als helper in de ploeg van Deceuninck zijn opgenomen zijn Kasper Asgreen (Den), Dries Devenyns (Bel), Yves Lampaert (Bel), Michael Mørkøv (Den) en Maximiliano Richeze (Arg).