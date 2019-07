Alaphilippe: Onmogelijk om het geel te dragen tot in Parijs

,,Het zwaarste deel van de Tour moet nog komen met de Pyreneeën en de Alpen. Er moet nog veel geklommen worden en ik ben me ervan bewust dat ik die trui opnieuw zal moeten afstaan”, zei de Franse smaakmaker van de eerste Tourweek op de rustdag in Albi.

Alaphilippe nam in de derde rit het geel over van Mike Teunissen, raakte de leiderstrui in de zesde rit kwijt aan de Italiaan Giulio Ciccone, maar heroverde het gele tricot in de achtste etappe. ,,Ik heb enorm genoten van deze eerste tien dagen in de Tour de France”, aldus de 27-jarige renner van Deceuninck - Quick-Step. ,,Ik verspeelde mijn trui weliswaar even, maar ik knokte me terug in het geel en daar ben ik trots op. Alles wat nu nog volgt in de Tour is bonus, mijn Tour is al geslaagd.”

Alaphilippe toonde dit voorjaar al zijn topvorm met zeges in Strade Bianche, Milaan-San Remo en de Waalse Pijl. In de eerste week van de Tour won hij ook al een etappe. ,,Het algemeen klassement is nooit mijn doel geweest. Toen het parcours van de Tour werd gepresenteerd, wist ik dat er mogelijkheden waren om iets moois te realiseren. Ik heb echt toegewerkt naar die eerste week, die eerste tien dagen. Niet naar het einde van de Tour. Dat is anders dan vorig jaar”, aldus de renner, die vorig jaar twee bergritten won en zich op het podium in Parijs als beste klimmer in de bolletjestrui mocht hijsen.

Zijn aanvallende rijden in die eerste Tourweek heeft energie gekost, bekende Alaphilippe. ,,Normaal gesproken moet een geletruidrager energie sparen, maar ik koers gewoon altijd op mijn manier, aanvallend. Het is niet dat ik me moe voel, dat niet, ik voel me sterker dan ooit op dit moment, maar dat kan keren. Ik hoop die trui nog tot en met de tijdrit in Pau te dragen, dat zou speciaal zijn, als laatste mogen starten. Lukt het niet, dan is dat zo.”

