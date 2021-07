Alpecin-Fenix door Van der Poel grootverdiener in Tour

Aanklacht tegen veroorzaak­ster val in Tour ingetrok­ken

1 juli De organisatie achter de Tour de France heeft de aanklacht ingetrokken tegen de vrouw die zaterdag een massale valpartij veroorzaakte. De 30-jarige Française zat, nadat ze zich enkele dagen later bij de politie had gemeld, in hechtenis op het bureau in afwachting van behandeling.