Annemiek van Vleuten wint op grootse wijze koninginnenrit en heeft Tour-eindzege voor het grijpen

Ze was ziek. Niks kon ze binnenkrijgen, en als ze het al binnen kon krijgen, dan had ze de grootste moeite van de wereld om het ook binnen te houden. Van Vleuten speelde een spelletje blufpoker van het hoogste niveau en liet in de begindagen van de Tour de France Femmes niet in haar kaarten kijken. Ja, ze voelde zich beroerd, maar niemand die het doorhad. Ze overleefde alle vlakke etappes, met maar één doel: in een goede uitgangspositie aan het loodzware slotweekend beginnen. Dat lukte: met maar iets meer dan een minuut achterstand op klassementsleider Marianne Vos begon ze aan de koninginnenrit van Sélestat naar Le Markstein met drie flinke beklimmingen. Wachten op de Grand Ballon, de derde beklimming van het trio bergen, deed ze niet. Van Vleuten zette al op de eerste de beste klim haar ploeggenoten op kop en versnelde. Alleen Vollering, die in Zwitserland woont en het gebied op haar duimpje kent, kon op Petit Ballon volgen.

Met een voorsprong van twee minuten begon ze aan de dertien kilometer lange slotklim, maar binnen een mum van tijd had ze op de eerste klimkilometers al een minuut gepakt op Vollering. Op de top had ze bijna vier minuten voorsprong op Vollering, die er uiteindelijk nog iets van afschraapte. Het weerhield Van Vleuten er niet van om al vroegtijdig haar eerste etappezege in de Tour te vieren. Ze wist ook: niet alleen de dagwinst is voor haar, ook de eindzege is nagenoeg binnen. Zondag wacht op La Planche des Belles Filles de ultieme ontknoping. Van Vleuten begint dan met een voorsprong van 3.14 minuten op Vollering, die op ruime achterstand als tweede eindigde en een wonder nodig heeft om Van Vleuten in extremis nog uit het geel te rijden. Schrale troost: Vollering mag wel de bolletjestrui aantrekken.