Arkéa bevestigt ondervragingen renners, arts en fysio weer vrij

Teammanager Emmanuel Hubert van Arkéa-Samsic gaf de namen van de ondervraagde renners niet prijs, maar kopman Quintana had dinsdagavond zelf via social media verklaard dat hij is ondervraagd door officieren van justitie en ‘met een zuiver geweten’ heeft geantwoord. ,,Ik wil graag bevestigen dat er geen dopingmiddelen zijn gevonden”, zei de winnaar van de Ronde van Italië van 2014, die in de afgelopen Tour op een teleurstellende zeventiende plaats eindigde. ,,De autoriteiten zijn mijn kamer binnengekomen en hebben volledig legale vitaminesupplementen in beslag genomen.”

Hubert liet weten dat het onderzoek niet direct is gericht op zijn team of personeelsleden van de ploeg. ,,Een beperkt aantal renners is ondervraagd, evenals mensen uit hun entourage die niet in dienst zijn van het team”, aldus de manager. ,,Maar als uit het onderzoek zou blijken dat er ook maar iets waar is van dopingpraktijken, dan zullen we ons daar onmiddellijk van distantiëren en de nodige maatregelen nemen.”