‘Arrogante’ Jonas Vingegaard bijt van zich af na kritiek oud-Tourwinnaar: ‘Kan mij niet schelen wat hij denkt’

Er waren jaren dat Andy Schleck in de Tour voor vuurwerk zorgde in de bergen, gisteren deed hij dat in een interview met de Franse sportkrant L’Équipe . De jongste van de broers Schleck - zelf winnaar van de Tour in 2010 - maakte daarin de vergelijking tussen dé twee Tourpretendenten van de laatste jaren, Vingegaard en Tadej Pogacar.

,,Ik kan me niet herinneren dat we zulke verschillende favorieten hebben gezien in de Tour”, aldus Schleck. ,,Tadej is iemand die altijd aan het lachen is en plezier maakt. Zodra hij een bergje ziet, wil hij aanvallen. Jumbo-Visma is meer een leger van Duitse tanks. Ze zijn tactisch slim, maar Jonas zit zo wel in een beschermende bubbel, zonder al te veel vrijheid. Hij gaat met de stroom mee.”



Vervolgens heeft de Luxemburger het over de persoonlijkheid van de Deense titelverdediger. ,,Hij is super verlegen. Hij praat weinig en laat nooit iets los. Hij straalt een vorm van arrogantie uit. Ik zie hem steeds de bus verlaten zonder een woord te zeggen. Hij is onzichtbaar.”