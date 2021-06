Astana ontslaat ploegleider Vinokoerov vlak voor start Tour de France

Jum­bo-ploeglei­der Van Dongen krabbelt overeind: ‘Vallen, opstaan en sterker terugkomen’

22 september Twee dagen na de zwarte zaterdag in de Tour, krabbelt Jumbo Visma-ploegleider Arthur van Dongen thuis in Dongen langzaam weer overeind. ,,We zijn gestuit op een man die één uur heel veel beter was. Daar hebben we mee te dealen."